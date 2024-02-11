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Spor, Futbol

Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

12. dakikada Gaich'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

17. dakikada Hojer'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Kale direğinden oyun alanına dönen topu defans kornere gönderdi.

23. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin sert ortasında ceza sahası içindeki Manaj'ın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

30. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti: 1-0.

39. dakikada Shelvey'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Taha Şahin, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yan ağlarda kaldı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural son anda çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Shelvey'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

57. dakikada hakem Emre Kargın, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda topun Charisis'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Kargın, penaltıyı iptal etti.

68. dakikada Çaykur Rizespor'da üç dakika önce oyuna giren Benhur Keser'in yüzüne top çarptı. Saha içinde tedavisi yapılan Benhur Keser, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

73. dakikada defanstan atılan pasla ceza sahası içine giren Menig, kaleci Gökhan Akkan'la karşı karşıya kaldı. Menig'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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