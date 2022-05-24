Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.