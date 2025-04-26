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Spor, Futbol

Sivasspor, kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Sivasspor, kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Rodrigues'en sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra şutunda kale direğine çarpan top auta çıktı.

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29. dakikada Manaj, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda top, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

44. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortaladığı topu Radakovic kafayla sektirdi. Bekir Böke'nin vuruşunda tap, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Rodrigues, topu tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR hakeminin uyarısıyla pozisyon inceledikten sonra ofsayta karar verildi.

54. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

56. dakikada Bekir Böke, topu kafayla Manaj'a indirdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Kenan Piric, son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

75. dakikada Rodrigues, sol kanattan topla rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda kaleci Kenan Piric'ten dönen topu Manaj, ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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