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Spor, Futbol

Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvurdu

Sivasspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Serhat Zafer   | 02.01.2023
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvurdu

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Sivasspor'un attığı golün VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde ofsayt gerekçesi ile iptal edildiği, bu durumun kural hatasına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetli şekilde gol kararı verdiği ama VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı verilerek golün iptal edildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonundan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

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