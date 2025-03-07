Sipay Bodrum FK sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti

Muğla
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
14. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında topla buluşan Okita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'tan döndü. Gianniotis, dönen topu tamamlamak isteyen Puscas'a da izin vermedi.
26. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Winck'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu.
31. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan Gül'ün kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Diogo Sousa'da kaldı.
45. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Brekalo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan oyun alanına döndü. Bu topu savunma oyuncuları kornere gönderdi.
45+3. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasında Okita topu, Fredy'e aktardı. Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
51. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top direkten döndü.
64. dakikada Okita'nın vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Gianniotis hakim oldu.
67. dakikada Cenk Şen'in kalenin önüne yolladığı topla buluşan Brazao'nun vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Ege Bilsel'in pasıyla topla buluşan Fredy, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
90+2. dakikada Bardhi topu ceza sahasına giren Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis'ten dönen topu önünde bulan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmayı Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.
Serhat Sütlü: 1 puanın bile öneminin çok farkında olan Bodrumspor vardı
Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, "Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrumspor, 1 puanın bile öneminin çok farkında olan Bodrumspor vardı. Doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor." dedi.
Sütlü, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen haftaki baskılı oyunu bu hafta da devam ettirmek niyetiyle planlar yaptıklarını söyledi.
Beş haftadır gol yemeyen Bodrumspor ile karşılaştıklarını belirten Sütlü, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar beşli bir savunma ve arada dörtlü oynadıkları oldu. Bugün de bize karşı dörtlü oynadılar. Kompakt bir takımla karşı karşıyaydık, bunu da biliyorduk. Hafta içi çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bazen istediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz. Bu futbol, hemen cezayı da kesiyor doğal olarak. Bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrumspor, 1 puanın bile öneminin çok farkında olan Bodrumspor vardı. Doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.