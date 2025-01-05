Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Muğla
7. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Dimitrov'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada Sipay Bodrum FK'nin kazandığı serbest vuruşta Cenk Şen ceza sahasına orta yaptı. Mohammed'in kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.
40. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Cenk Şen'in ceza sahasına yaptığı ortada, savunma oyuncularından dönen topu önünde bulan Mohammed'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarı
48. dakikada Bellona Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boa Morte'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bahoken'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.
76. dakikada Sipay Bodrum FK skoru 1-1 yaptı. Cenk Şen'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
81. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferi'nin vuruşunda, top üstten dışarıya çıktı.
90+4. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasına giren Brazao'nun vuruşunda, kaleci Onurcan Piri topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.