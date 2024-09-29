Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Muğla
Müsabakanın 13. dakikasında Dimitrov'un kullandığı kornerde ceza sahasında Puşcaş'ın kafa vuruşunda, Semih Güler'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Salih Kavrazlı arka direğe orta yaptı. Aimbetov’un vuruşunda top, kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
30. dakikada Alioui'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top farklı şekilde üstten auta gitti.
34. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Dimitrov topu ceza sahasına gönderdi. Brazao'nun vuruşunda, top kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
-İkinci yarı
54. dakikada, Sipay Bodrum FK'nin kazandığı kornerde, top savunma oyuncularından döndü. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
60. dakikadaki Adana Demirspor atağında Gravillon'un sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1
63. dakikada gelişen atakta Adana Demirsporlu oyuncu Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, topu kaleci Sousa kontrol etti.
74. dakikada ceza sahası önünden Seferi'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.
78. dakikada ceza sahasında kaleci Vedat Karakuş’un müdahalesiyle Dimitrov yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR kontrolü yapıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Seferi'nin kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü. Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
82. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşcaş'ın ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
"Bugünü güzel bir şekilde atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor"
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.
Takımının Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, rakibin üç deplasman maçında çok doğru oynadığını, ikisinde 1 farkla mağlup olduğunu ve birinde de berabere kaldığını hatırlattı.
Yavaş yavaş lige alıştıklarını dile getiren Taşdemir, "Maçı kazandığımızda bize çok şeyler kazandıracağını biliyorduk. Bizim için her şey bir ilk. İlk iki hafta üst üste galibiyetimiz. Bizim için önemli ve güzel, sonu da böyle bitince çok daha güzel oldu. Oyunun belli dönemlerinde rakibimiz üstünlüğü ele aldı. Ama genelinde bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Çok güzel goller oldu, oyuncularım maçı kazanmayı bildi. Bugünü güzel bir şekilde atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor. Zorluklarla biz de boğuşmaya ve kendimize yukarılarda yer edinmeye, oynadığımız oyunla da keyif vermeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz bizi gerçekten üzdü"
Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, hafta içerisinde rakibi iyi analiz edip çalıştıklarını belirterek, "Özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz gerçekten bizi üzdü." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Damla, Bodrum FK'nin içeride duran toplarda etkili bir takım olduğunu söyledi.
Maç öncesi bütün çalışmaları duran toplar üzerine yaptıklarını anlatan Damla, "Bunun üzerine yoğunlaşmıştık. Canımızı sıkan şey, özelikle çalıştığımız yerden golü yememiz bizi gerçekten üzdü. Maalesef çalıştığımız yerden ilk golü yedik. Lig tecrübesi az olan genç oyuncu kardeşlerimiz var. Bu yüzden yediğimiz goller nedeniyle kırılganlık ve özgüven eksikliği olabiliyor. Maalesef ondan sonra ikinci golü yedik. Oyunu toparlamaya başladık, hamlelerimizle 2-1'e getirdik. Bundan sonra oyun 2-2'ye gelebilirdi. Oyunun kontrolü bize geçmişti. Bireysel bir hatandan üçüncü golü yedik." diye konuştu.
İlk golden ve penaltı pozisyonundan önce net fauller olduğunu savunan Damla, hakemlerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Taraftarı ve başkanıyla Adana Demirspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Dalma, şu ifadeleri kullandı:
"7. hafta sonunda 1 puanlı bir takım olmak koşuluyla sahipsiz bir takım gibi kimse görmesin. Gerçekten genç oyuncular. Bütün oyuncular elinden gelen mücadeleyi yapıyor, bir emek var. Bu pozisyonları incelerken çok daha dikkatli davranılmalı diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz bir maç, 1 puanımız var ama ligin boyu uzun. Camiamızda şu anda en çok birlikteliğe ihtiyaç olduğu zaman. Oyuncu kardeşlerimiz bu sorunluluğu hissediyor. Birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Kenetlenme zamanı, bu sürecin üstesinden oyuncularımızla geleceğimize inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.