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Siltaş Yapı Pendikspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Emre Doğan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Siltaş Yapı Pendikspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor maçı Pendik Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

4. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Zeqiri'nin ceza sahası çizgisi üzerinden çıkardığı şutta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Pozisyonun devamında altıpasın sağında bu kez Akintola'nın yaptığı vuruşta Erdem yine gole izin vermedi.

6. dakikada konuk takım önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen atakta Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zeqiri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada Taha Şahin'in sağ çaprazdan ortasında Olawoyin'in altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, yere çarparak yükselen topu parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın pasında topla buluşan Shelvey, yayın sağından ceza sahasına girip önünü boşalttıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

45+4. dakikada Pendikspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahasında Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede Halil Akbunar yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.

45+6. dakikada Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı

Bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı ve sezonun bitimine 2 hafta kala kümede kalma umutlarını sürdürdü. 15. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

65. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Thiam'ın uygun durumda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

74. dakikada Pendikspor'da Umut Nayir sahneye çıktı ve ev sahibi takımı öne geçirdi. Gökcan Kaya'nın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Umut, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı ve sezonun bitimine 2 hafta kala kümede kalma umutlarını sürdürdü. 15. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

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