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Spor, Futbol

Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi: Bizi çok zorlayacak bir takım

Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Monchi, "Fenerbahçe, tecrübesiyle ve üst sınıf maçlar oynamaya alışık olmasıyla Avrupa futbolunun bir klasiği. PSV Eindhoven eşleşmesine çok benzer bir eşleşme olacak. Bizi çok zorlayacak bir takım." dedi.

Şenhan Bolelli   | 24.02.2023
Sevilla Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi: Bizi çok zorlayacak bir takım Sevilla - PSV Eindhoven

Madrid

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İspanya'nın Sevilla kulübünün Sportif Direktörü Ramon Rodrgiuez Verdejo Monchi, çok zorlu bir tur olacağını kaydetti.

Monchi, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili İspanyol basınına yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe, tecrübesiyle ve üst sınıf maçlar oynamaya alışık olmasıyla Avrupa futbolunun bir klasiği. PSV Eindhoven eşleşmesine çok benzer bir eşleşme olacak. Sahasında çok zorlu olan bir rakip, çok sıcak bir taraftar grubunun desteğine sahip ve tüm maç boyunca susmuyorlar. Ayrıca bu seviyede maçlarda oynama tecrübesine sahip futbolcuları var." diye konuştu.

Tur maçlarında ikinci karşılaşmayı hep kendi evlerinde oynamayı istediklerini ancak Fenerbahçe karşısında böyle olmayacağını aktaran Monchi, İstanbul'a daha garantili gidebilmek için ilk maçta iyi bir sonuç elde etmeyi, Karim Rekik ve Loic Bade gibi futbolcularının sakatlık sorununun sona ermesini umduklarını kaydetti.

Fenerbahçe'nin Szalai, Batshuayi ve Altay Bayındır gibi önemli futbolcularının olduğunu söyleyen Monchi, "Bizi çok zorlayacak bir takım." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elediğini de hatırlayan İspanyol Sportif Direktörü, "İlk maçta iyi bir sonuç elde etmemize rağmen burada çok zorlandık ve penaltılarda elendik." açıklamasında bulundu.

Monchi, "UEFA Avrupa Ligi'nin bu yeni formatıyla çok önemli eşleşmeler olacak ve kupanın favorisi olarak gösterilen bazı önemli takımlar elenecektir." görüşünü savundu.

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