Euro
9.34
Dolar
7.63
BIST 100
1,406.21
Altın
1,876.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı: Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vefat eden Trabzonspor Kulübünün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için duygusal bir mesaj paylaştı.

Berad Büyük   | 22.12.2020
Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı: Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur

İstanbul

Uzun yıllar Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şenol Güneş'in, bordo-mavili ekip ile özdeşleşen isimlerden Özkan Sümer'in vefatının ardından yazdığı veda mesajı, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayımlandı. 

Güneş, veda mesajında "Değerli büyüğüm, Türk futbolunun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer hocamın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, veda mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Hocam! Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz hocam. Unutulmayacaksın!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: Kovid-19 nedeniyle gelecek haftalar zor geçecek
DSÖ Türkiye'deki huzurevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini örnek gösterdi
Pfizer/BioNTech'in aşısının ilk partisi Sırbistan'a geldi
Antarktika'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü
İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı: Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur

Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı: Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

TFF'den Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

TFF: Özkan Sümer Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı

TFF: Özkan Sümer Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı
Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı
Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer