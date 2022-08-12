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Spor, Futbol

Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı

Son olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 12.08.2022
Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı

İstanbul

Semih Kaya, sosyal medya hesabından "Veda zamanı" başlığıyla paylaştığı video ile futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

"Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. Hayatımın başrol oyuncusuna, 20 küsur senelik tutkuma, profesyonel futbol kariyerime veda etme kararı aldım." sözleriyle başlayan videoda Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın başka yönlerinde de kendimi görmek, hayatımda yeni bir dönemi başlatmak için; futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray’da noktalıyorum. Bergama’da doğdum, Galatasaray’da büyüdüm, Avrupa’da futbol oynadım, kupalar kaldırdım, ödüller aldım. Hayatımın en kıymetli anlarını futbolla yaşadım. 16 yaşımdayken sarı-kırmızı formayla A takımda oynadığım ilk günü, Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanları, Florya’yı hatırlamak bana her zaman güç verecek."

Paylaşımında uzun yıllar milli takım forması giymiş olmaktan dolayı gurur duyduğu da aktaran Semih Kaya, şunları kaydetti:

''En çok da kariyerim boyunca hiçbir rakibime isteyerek zarar vermediğim için, vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, beni her halimle seven, aldığım her kararda en büyük destekçim olan eşime, kariyerim boyunca yanımda olan menajerime, aynı forma için ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarımıza ve kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına, tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hoşça kalın."

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