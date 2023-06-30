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Spor, Futbol

Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı.

İlyas Gün  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Samsunspor'un 58. kuruluş yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.

Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te 555 meşale yaktı.

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