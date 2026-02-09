Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor'da "esas" hedef

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un "esas" hedefinin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyledi.

Veysel Altun  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Samsunspor'da "esas" hedef Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, Samsunspor'u ikinci ligden Süper Lig'e taşıdıklarına işaret etti.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldırım, "Süper Lig'de kalıcı olmak için de bazı şartlar var. Onları bizim kulüp olarak yerine getirmemiz lazım ki her şey sürdürülebilir, kalıcı olması lazım. Esas hedef, Samsunspor'un artık Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir kulüp olması." dedi.

Süper Lig'de ve Avrupa'da kalıcı olabilmek için iyi transferler yapmaları gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Bu sene ilk senemiz Avrupa'da, bunu başarıyla yerine getirdik. Kimse beklemiyordu, üst tura çıktık. Hedefimiz ilk 8'di ama maalesef son üç maçta beceremedik bunları ve ilk 24'e kaldık. Kuzey Makedonya'da maç yapacağız. İnşallah turu geçen taraf oluruz ve ilk 16'ya kalırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda Samsunspor'un kendi grubunda lider olduğunu aktaran Yıldırım, "İnşallah grubu lider bitirirsek direkt çeyrek finale kalacağız. Çeyrek finalde de iyi bir eşleşme yaparsak çeyrek final, yarı final ve final, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz, bu kısa yol Avrupa'ya gidişin. Bunu yapamazsak Süper Lig'de yukarıyı zorlayacağız ama şu an gidişatımız pek umut vermiyor." diye konuştu.

Trabzonspor yenilgisinin takımı zora soktuğunu fakat lig bitmeden pes etmeyeceklerini aktaran Yıldırım, "Samspor'un kesinlikle ilk 10'un altında olmaması gerekiyor. Hedef ilk 5. İlk 5'te olamıyorsak başarısızız ama kesinlikle de ilk 10'un da altında olmamamız gerekiyor. Yani düşme rüyası, korkusu yaşamak istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

