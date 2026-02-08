Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda

İstanbul

İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.

Fenerbahçe son 40 maçta sadece 4 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 28'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe sahasında üstün

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ev sahibi olarak 47 kez sahaya çıktı.

Bu maçların 31'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başkent temsilcisi 4 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.

1959-1960 sezonunda başlayan lig rekabetinde Gençlerbirliği, deplasmandaki ilk galibiyetini 16 Mayıs 1993'de 4-3'lük skorla elde etti.

İki takım, Kadıköy'de en son 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelmiş, bu maçı da başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle tamamlamıştı.

Bugüne kadar oynanan 47 lig maçında Fenerbahçe 111 gol atarken, Gençlerbirliği ise 47 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

