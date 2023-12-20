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Spor, Futbol

Samsunspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

İlyas Gün  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Samsunspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor maçında, sakatlıkları nedeniyle Samsun ekibinde Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser forma giyemeyecek.


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