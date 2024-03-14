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Spor, Futbol

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol takımın performansından memnun

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

İlyas Gün  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol takımın performansından memnun

Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldıklarına işaret eden Gisdol, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek iç sahada gerek deplasmanlarda ortaya koyduğumuz oyunun ve performansın iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir ayrım yok ve farklı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonuçları alamadık, sadece gol atamadık, o eksikti." dedi.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gisdol, şöyle devam etti:

"Dün ilk defa uzun bir aradan sonra 24 oyuncuyla antrenman yaptık. Tüm oyuncularımızın olduğu bir antrenman oldu, bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp en iyi kadromuz ile çıkmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz ancak kadro yapmak biraz zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazırlarınız ve bu maçtan en güzel sonucu alırız. Ancak Hatay maçına gitmek için uzun bir yolculuk yapacağız. Bu süreci de çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemli."

Rakipleriyle yapacakları maçtan sonra lige ara verileceğini hatırlatan Gisdol, bu arada bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.

Gisdol, göreve geldiklerinde sadece 1 puanları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyondaysa aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Sezonun tamamında o pozisyondan çıkmak için mücadele etmek gerekir. Puanlar birbirine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. O ciddiyeti ve o odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyetle, aynı odaklanmayla devam etmemiz gerekiyor."


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