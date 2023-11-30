Dolar
28.86
Euro
31.52
Altın
2,039.79
ETH/USDT
2,045.60
BTC/USDT
37,881.00
BIST 100
7,986.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
logo
Spor, Futbol

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ligin en altında oldukları sürece üzerinde baskı hissettiğini ve bu baskıyla başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İlyas Gün  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Markus Gisdol, 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yukatel Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Yukatel Adana Demirspor'un özellikle evinde oynadığı maçlarda iyi mücadele ettiğini aktaran Gisdol, "Kendi sahalarında sadece Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta beraberlik alıp, diğer tüm maçları kazandılar. Adana'dan puan almak zor olacaktır. Ancak biz Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandık. Yedi saat sürecek bir yolculuk olacak. Bunu iyi organize etmemiz lazım ki fiziksel olarak maçta iyi bir oyun gösterebilelim. Sadece taktiksel olarak değil, diğer tüm çalışmaları iyi organize edip, iyi bir şekilde rakibin karşısında puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden itibaren Samsunspor'un temel ilk 11'ini oluşturmaya çalıştığını dile getiren Gisdol, "Temel ilk 11'imizi oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bazen hastalıklar ve sakatlıklar oluyor. Böyle durumlarda ilk 11'de değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Takımda şu an 27 oyuncumuz, geniş bir kadromuz var. Bazen antrenmanda, maçta oynamayan oyuncular çok iyi performans gösteriyor ve bu da bizi baskı altına alıyor. Bu nedenle bazen değişiklikler yapabiliyoruz." diye konuştu.

Gisdol, Yunus Emre Çift'in antrenmanlarda gösterdiği performansın kendisi için yeterli olmadığını ve bu yüzden ilk 11'e almadığını kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Beşiktaş karşısında önce Gaetan Laura değişikliği kararı aldınız. Sonra kararınızdan vazgeçtiğinizde bu oyuncunun size tepkisi oldu? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Gisdol, "O değişiklikle ilgili konuşmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Türkiye'de, maç oynanırken saha kenarında neler olduğuna çok odaklanıldığını düşünüyorum. Buna benzer şeyler olduğunda biz kendi içimizde analizini yapıp, içeride konuşuyoruz. Bunu dışarıya aktarmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

"Adım adım gitmemiz gerekiyor"

Gisdol, göreve geldiğinde, Samsunspor'un 7 maçtan sadece 1 puan aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti.

"Adım adım gitmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Bunu duymak istemediğinizi biliyorum. Bu durumla alakalı yeterince tecrübemin olduğunu da biliyorum. Bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Puanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Benim görevim gerek antrenmanlarda, gerek maçlarda futbolcuları yüzde 100 hazırlamak ve başarılı sonuçlar almak. Takımın içinde olduğu zor durumu öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. 11 yıl gibi uzun bir süreden sonra Süper Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Belki de sezon boyunca zor geçecek. Bizim için en önemlisi, sezon sonuna kadar bir sonraki adımda nasıl başarı yakalayabiliriz, onu planlamak olacaktır. Başarılı sonuçlar almak bizim yapmamız gereken en önemli şey. Tecrübelerim olduğu için söylemek istiyorum; kulüp ligin en altında olduğu sürece bu baskıyı kırmak ve bu baskıyla başa çıkmak için kesinlikle biraz daha zamana ihtiyacımız var. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bu durumu kabullenip, çok çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle bu durumdan çıkacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü
Çanakkale'deki şiddetli yağıştan 7 bin dönüme yakın tarım arazisi zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Benzer haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, iyi sonuçlar için zaman istedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet