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Spor, Futbol

Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu söyledi.

İlyas Gün   | 02.02.2023
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Eroğlu, yardımcılarıyla Nuri Asan Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında, liderliğin çok değerli olduğunu ama işlerinin henüz bitmediğini vurguladı.

En iyisini yapmak zorunda olduklarına işaret eden Eroğlu, "Hedefimiz Samsunspor'u sezon sonunda Süper Lig'e taşımak. Bunun için kalan maçların hepsinde başarılı olmak zorundayız. Planlı, programlı çalışıyoruz, her birim görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Uyumlu bir ekibiz. Başarı zaten böyle geliyor. Başarıya giden en önemli faktör planlı programlı çalışmak. Bunu da buraya birlikte çıkarak herkesin görmesini istedik. Çünkü başarı tek kişilik değildir, ekip çalışmasıyla elde edilir." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Devre arasına girerken yaptığımız planlamada, üç-dört oyuncunun kadromuza dahil olabileceğini ama bunların takımımıza katkı sağlayacak oyuncular olmasını istedik. Uyumla beraber bizimle fiziksel ve kişisel, taktiksel anlamda birlikte olacak oyuncu tercihinde bulunmak istiyorduk. Transfer kolay gerçekleşmiyor, devre arası transfer hep zordur. Süreci başkanımız Yüksel Yıldırım ve icra kurulundan Veysel Bilen, Suat Çakır ve Soner Soykan iyi şekilde götürüyor. Her an aramıza katılabilen oyuncular olabilir. Takıma geçen hafta Soner Aydoğdu dahil oldu. Mevkisel anlamda ihtiyacımız olan iki-üç oyuncu daha gelirse daha güçlü kadroya sahip olacağız. Çünkü lig uzun maraton. İlk yarı yaşadığımız birçok sakatlık var. Onun için herkesin hazır olması gerekiyor. Maçın gidişatına göre değişiklik sayısı beş olunca maçın seyrini değiştiriyor ama bunun için her oyuncunun en iyi şekilde fiziksel, mental ve taktiksel hazır olması gerekiyor."

Eroğlu, hafta sonu Manisa FK ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Manisa FK da play-off mücadelesi veriyor. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Ülkemizde böyle değişiklikler olunca takıma ilk bir-iki hafta yansıyor. Zor bir mücadele olacak. Rakiplerimiz zaten bize karşı önlem alarak oynuyor. Şu an lider konumdayız ama daha lig maratonunun 22. haftası, geride birçok maç var. Önemli olan bunun farkında olup sahaya yansıtmamız." diye konuştu.

Rakiplerinin Samsunspor'a karşı sahada farklı organizasyon ve oyun tarzlarıyla oynamaya çalıştıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu, saha içindeki gücümüzden kaynaklanıyor. Bundan sonra da böyle oynayacaklar ama genel anlamda ligin ikinci yarıları çok zor geçiyor. Geçen hafta şahit olduk. En alttaki takım, zirvedeki takımı yenebiliyor. Bu, önceki yıllarda da yaşandı. Her türlü sürpriz yaşanan bir lig. En iyi şekilde bunun farkına varıp çok iyi çalışıp her maça istikrarlı şekilde çıkarak kazanmak istiyoruz. Bazen istemediğin sonuç da ortaya çıkabilir ama sezon sonundaki hedefimize ulaşmak için her şeyi yapmak istiyoruz."


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