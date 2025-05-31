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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Erkut Kargın  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.

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Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

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