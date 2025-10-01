Dolar
Yaşam

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar göçleriyle kuğulara hazırlanıyor

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göçleriyle kuğulara da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Emre Dilek  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sonbahar göçleriyle kuğulara hazırlanıyor Fotoğraf: Emre Dilek - AA

Samsun

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 365 kuş türünün gözlemlenebildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbahar göç dalgasıyla birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, sonbahar göçlerinin başlamasıyla Kızılırmak Deltası'nda kuğuların daha fazla görülmeye başlanabileceğini söyledi.

Deltada görülebilen kuğu sayısının geçmiş yıllarda 1000'e kadar çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Deltada küçük kuğu, sessiz kuğu ve ötücü kuğu olmak üzere üç tür görülebilir. Sonbaharın gelmesiyle özellikle kasım ayından itibaren kuzeyden başlayan göç dalgalarıyla burada iri cüsseli kuğuları görebilmek mümkün. Ağırlıkları 6 ila 10 kilogram arasında değişen kuğular, ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deltada üreyen az sayıda kuğunun sessiz kuğu türünden olduğunu kaydetti.

