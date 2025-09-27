Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yaklaşık 450 yılkı atı yaşıyor
Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yılkı atları, yaşamlarını özgürce sürdürüyor.
Samsun
Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan deltada, irili ufaklı göllerle büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.
Delta, ayrıca pek çok bitki, balık, memeli, omurgasız ve sürüngen türü için de yaşam alanı sağlıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın yüzde 80'inin Bafra, yüzde 15'inin 19 Mayıs, yüzde 5'inin de Alaçam sınırlarında kaldığını söyledi.
Kızılırmak Deltası'nın, kanatlı türlerin yanı sıra pek çok farklı canlıya da barınak sağladığına değinen Yılmaz, bu alanda yılkı atlarının da olduğunu dile getirdi.
Deltada yaklaşık 450 yılkı atı bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz bu atları yılın her ayında görebilir. Atlarımız genellikle onarlı, on beşli gruplar halinde, her grubun etrafında taylarla alanda yaşamlarını sürdürüyor." dedi.
Yabani atların deltanın hemen hemen her yerinde görülebildiğini vurgulayan Yılmaz, "Yaban hayatı geliştirme sahasında, göllerde ve geniş arazilerin her kısmında atlara rastlamak mümkün. Yılkı atlarımız burada doğup büyüyen atlar. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmiyor. Tüm yaşamlarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde rahat şekilde idame ettirebiliyorlar." diye konuştu.