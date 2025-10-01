Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz
Samsunspor'u teknik direktörü Thomas Reis, "Takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır." dedi.
Varşova
UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın deplasmanda Legia Varşova'ya konuk olacak olan Samsunspor'u teknik direktörü Thomas Reis, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Alman teknik adam, takım olarak çok iyi bir yolda olduklarını söyledi.
Sezona 10 transfer yaparak başladıklarını anlatan Reis, "Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.
Legia Varşova ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Thomas Reis, şunları kaydetti:
"Biz buraya puan veya puanlar almaya geldik. Tabii ki takım halinde iyi bir performans göstermek istiyoruz. Eğer sabırlı ve cesur şekilde oynayacak olursak buradan puan veya puanlarla ile ayrılmak mümkün olacaktır. Kesinlikle çok zorlu bir atmosferde oynayacağımız söyleyebilirim. Çok ateşli taraftarları var. Her oyuncu böyle bir atmosferde en iyi performansını göstermek ister. Eğer istediğimiz performansı gösterebilirsek 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya doğru yansıtırsak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabiliriz."
Lubomir Satka: Zorlu bir maç bizi bekliyor
Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka da, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek, "Burada 4 yıl kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. Kesinlikle zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Burada çok zorlu bir ambiyans bizi bekliyor. Hocamız verdiği direktifler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de takımımıza yeni katıldı. Onun da takıma kısa zamanda alışacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler. Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı.
Legia Varşova Teknik Direktörü Edward Iordanescu: Yarın dişe diş bir maç geçecek
Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, müsabaka öncesinde kulübün Legia Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok sıkışık maç bir trafiği içinde olduklarını belirten Rumen teknik adam, "15 günde 5 maç oynadık. İnsanların maçtan maça eleştiren bir yapısı var. Halbuki bu bir maraton. Önümüzde büyük ve uzun bir dönem var. Takımın yarısı yeni katıldı. Bazıları sakattı, bazıları takıma yeni yeni alışıyor. Bir antrenör olarak sorumluluğum, genel resme bakmak ve önümü görmek, oyuncularıma onu aktarmak." ifadelerini kullandı.
Kendisinin mutlu bir antrenör olduğuna işaret eden Iordanescu, "Çünkü geniş bir kadroya sahibim. Entegrasyon sürecimiz de başarılı geçti. Futbolcularımın hepsi hazır, kimi sahaya sürsem yarın en iyi performansı sergileyeceklerinden eminim." dedi.
Ruben Vinagre'nin iyileşmesi için doktorların yarına kadar yoğun tedavi uygulayacağını vurgulayan Lordanescu, "Oyuncumuzun oynanıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Konferans Ligi çok ciddi yaklaştığımız bir turnuva dahi olsa 3 gün sonra bir maçımız olduğunu unutmamam gerekiyor. Bu, uzun bir maraton, birçok alanda maçlar oynayacağız. Burada önceliğimiz oyuncularımın sağlığı ve performansıdır." diye konuştu.
"Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum"
Iordanescu, Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye Ligi'ni geçen yıl üçüncülükle bitirdiler. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye devlerinin üzerinde ligi bitiren bir takımla mücadele edeceğiz ki bu ciddiye almamız gereken bir durum. Samsunspor'u izlediğim kadarıyla geçen seneyi aratmayan bir sezon başlangıcı gerçekleştiriyor, aynı şekilde yüksek performans ile devam ediyor. Samsunspor'un geçmişte Avrupa liglerinde tecrübesi olmamış gibi gözükse de bireysel olarak öyle bir kadroları ve futbolcuları var ki hepsinin geçmişten Avrupa maçlarından büyük tecrübesi var. Şunu da unutmamak gerekiyor, Transfermarkt'a bakınca 50 milyon avronun üzerinde değeri var. Ayrıca Polonya'nın en iyi futbolcularından bir tanesini de transfer etti. Seri A ve başka liglerden de takviyeler yaptı. Samsunspor'a ciddi yaklaşmak gerekiyor. Yarın dişe diş bir maç geçecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.