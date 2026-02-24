Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

Bozhan Memiş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.

