Fatih Karagümrük-Samsunspor maçında kazanan çıkmadı

İstanbul
24. dakikada Esgaio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Verde, Assoumou'yu çalımladıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Okan, meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Verde'nin ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Okan, yakın direğin dibinden topu kornere tokatladı.
37. dakikada Lichnovsky'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Okan'ın kurtardığı topu Zeki Yavru, kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
İkinci yarı
69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.
77. dakikada Satka'dan topu kapan Tiago Çukur sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan, yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Fatih Karagümrük cephesi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz." diye konuştu.
Serginho'yu yedeğe çekmesine de değinen Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı." ifadelerini kullandı.
Samsunspor cephesi
Samsunspor'un teknik direktör Thorsten Fink, kendi oyun stilini gösterebilmesi için 2 transfer dönemine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Thorsten Fink, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oyunculardan bu maç için daha fazlasını beklediğini aktaran Fink, "Daha hızlı bir şekilde öne oynamamız gerekiyordu. Kısa süredir buradayız. Oyunun kontrolü bizdeydi ama paslarımız iyi değildi. İstediğimiz kadar pozisyon üretemedik. Kalemizi gole kapatmamız önemliydi. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Rakibe pozisyonlar verdik. Mutlu değiliz. Perşembe günü Shkendija ile oynayacağımız UEFA Konferans Ligi maçı çok önemli. Video analizi yapmamız lazım. Bazı oyuncularımız geri dönecek. Olivier Ntcham ile eşinin çocuğu oldu. O yüzden burada değildi. Aile her şeyden önce gelir. Gelecekte oyuncularımdan daha fazlasını bekliyorum. Defans arkasına yapacağımız koşularla daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyor. Bu takım, daha fazlasını yapabilir. " diye konuştu.
Kaleci Okan Kocuk'un çok performans gösterdiğini dile getiren Alman teknik adam, "Takım halinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha cesur olmalıydık. Topu kaybetmekten korkutğumuz için sıkıntılar yaşadık. Shkendija maçında daha iyi pozisyonlara girmiştik. Bugün oynama şeklimizden mutlu değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Oyun şeklini anlamak için zaman ihtiyacım var. Ön tarafa oynarken daha cesur olmalıyız. Defans arkasına koşu yapmalıyız. Sadece yan pas yapmamalıyız. Daha seri oynamalıyız." değerlendirmesini yaptı.
Takımda kötü hava sezmediğini vurgulayan Fink, "6 gündür buradayız. Takımdan pozitif bir ruh hali seziyorum. Negatif bir hava yok. Takımımın iyi bir karakteri var. Pozitif bir ortam var." dedi.
"Oyuncuları tanımam lazım"
Yazın transferler yapacaklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim oyun stilimi göstermem için iki transfer dönemine ihtiyacımız olacak. Elimizdeki oyuncularla da daha iyisini yapabiliriz. Oyuncuların kapasitelerini anlayabilmemiz için zaman ihtiyacımız var. Oyuncuları tanımam lazım. Bu takımın lideri benim ama daha 6 gündür buradayız. Net bir şey söylemem zor. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Marius Mouandilmadji yerine ön tarafta Cherif Ndiaye'ye görev vermesinin sebebini açıklayan Fink, "Kimin daha iyi olduğunu öğrenmem için zamana ihtiyacımız var. Mouandilmadji, daha uzun süredir burada ve kendisi kaliteli bir forvet. Cherif Ndiaye de kaliteli bir forvet. Mouandilmadji, daha fazla gol attı. Son maçta da yedekten gelip, gol attı. Kendisi güçlü ve ileride top tutuyor. Cherif Ndiaye de teknik bir oyuncu. Forvetlerimizin gol atması için daha fazla orta açılması ve daha fazla pas atılması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.