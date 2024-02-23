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Spor, Futbol

Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

İlyas Gün  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi

Samsun

12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Holse, plase bir vuruşla topu kaleci Tarık Çetin'in yanından filelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı korneri Hojer kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Seyfettin Anıl Yaşar'ın arka direğe indirdiği topa Mocsi dokundu. Meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

77. dakikada Samsunspor, penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Ntcham'ın pasında altıpas içinde Moundilmadji, topa kafayla dokunduğu pozisyonda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

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