Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,604.50
BTC/USDT
85,393.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, lig sıralamasındaki yerini korumak istiyor

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takım olarak hedeflerinin ligde üçüncü sıradaki yerlerini korumak olduğunu söyledi.

İlyas Gün  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Samsunspor, lig sıralamasındaki yerini korumak istiyor

Samsun

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantında, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Takımın güçlü yanlarını geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Reis, "Eksiklerimizi de gidermeye çalışıyoruz. Son haftalarda istemediğimiz kötü sonuçlar aldık. Ancak hedefimiz bu saatten sonra ligin son altı maçı için kesinlikle işleri yoluna koymak. O önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan bu altı maçta göstermek. 4-5 takımla bir yarış içerisindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Alanyaspor ve Bodrum FK maçları kesinlikle zor olacaktır. Çünkü bu takımlar küme düşme hattına yakın olmaları nedeniyle o karşılaşmalar da kesinlikle zor geçecektir. Bizim bu maçlarda çok iyi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Takım olarak kesinlikle hedefimiz bulunmuş olduğumuz üçüncü sıradaki yerimizi korumak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Reis, sözleşmesinin 1 yıl daha devam ettiğini belirterek, "Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Önemli olan ligi sonlandırdığımızda iyi bir yerde bitirmek. Tabii sezon başında beklentiler farklıydı. Şimdi ise beklentiler çok daha yüksek ve bizim de hedefimiz kesinlikle çok yaklaşmışken bu hayalleri gerçekleştirmek. Mümkünse ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Lig bittikten sonra tabii gelecek seneyle alakalı konuşabiliriz. Son oynamamız gereken altı karşılaşma var ve almamız gereken puanlar var. Tabii alacağımız puanlarla da umarım son oynamış olduğumuz üç karşılaşmada almış olduğumuz mağlubiyetleri unutabiliriz diye ümit ediyorum. Samsunspor'la devam edip etmemek benim kararım olmayacak. Kulübümüz benimle devam etmek istiyor mu, istemiyor mu, bu da çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Marc Bola'nın takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Reis, Benasser ve Celil Yüksel'in durumunun ise daha netlik kazanmadığını kaydetti.

Corendon Alanyaspor karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını aktaran Reis, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmadan da kesinlikle daha iyi bir sonuçla ayrılmak için oynayacağız. Kesinlikle çok savaşmamız gereken bir karşılaşma olacak. Onlar da elbette ki bu maça asılacaktır. Küme düşme potasında olmaları sebebiyle çok savaş vereceklerdir, mücadele edeceklerdir. Bizim de kesinlikle takım olarak çok iyi savunma yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Oynamış olduğumuz son karşılaşmalarda ne yazık ki bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalar vardı. Bu karşılaşmada ikinci bölgede mi oynayacağız, üçüncü bölgede mi oynayacağız onu maç başlayınca göstereceğiz. Ne yazık ki dar bir kadromuz var. Sakatlıklardan sonra istemediğimiz performanslar gösterdiğimiz de oldu. Ama takım halinde oynamayı şimdiye kadar çok güzel başardık. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha devreye alacağız
TBMM üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi
Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Benzer haberler

Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Samsunspor, lig sıralamasındaki yerini korumak istiyor

Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu için 5 galibiyet yetecek

Kocaelispor'un Süper Lig hayaline kavuşmasına "bir adım" kaldı

Kocaelispor'un Süper Lig hayaline kavuşmasına "bir adım" kaldı
Konyaspor 7 deplasman maçı sonrası galibiyete ulaştı

Konyaspor 7 deplasman maçı sonrası galibiyete ulaştı
RAMS Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

RAMS Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet