Antalya’nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Trabzonspor’un yeni transferi Norveçli futbolcu Mathias Lovik, Trabzon’a geldi.
Spor, Futbol

Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou ile "prensipte" anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaşmaşa vardığını duyurdu.

İlyas Gün  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou ile "prensipte" anlaştı

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi.

