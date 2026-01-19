Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou ile "prensipte" anlaştı

Samsun
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden Kouadou Jaures Assoumou'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi.