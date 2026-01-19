TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması eşitlikle sona erdi

Konya
İlk yarı
16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.
20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada konuk edip öne geçti. Legowski'nin sağ kanattan yerden ortasında kale sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Metehan Altunbaş, meşin yavarlağı filelere gönderdi: 0-1.
82. dakikada Quinones'in sağ çarprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.
90+5. dakikada yeşil beyazlılar eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Melih Bostan'ın şutunda defanstan seken topu Muleka, ağlarlarla buluşturdu: 1-1.
