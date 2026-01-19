Dolar
logo
Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Abdullah Doğan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması eşitlikle sona erdi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

İlk yarı 

16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.

20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada konuk edip öne geçti. Legowski'nin sağ kanattan yerden ortasında kale sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Metehan Altunbaş, meşin yavarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Quinones'in sağ çarprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

90+5. dakikada yeşil beyazlılar eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Melih Bostan'ın şutunda defanstan seken topu Muleka, ağlarlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

