Spor, Futbol

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

İstanbul

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, haftaya 13. basamakta girdi.

Teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Eyüpspor, daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Atila Gerin'i göreve getirdi.

Eyüpspor'da devre arasında Nihad Mujakic, Denis Dragus, Kerem Demirbay, Halil Akbunar, Svit Seslar, Mame Thiam, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Samu Saiz gibi birçok isimle yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekip, transfer döneminde ise kadrosuna Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Charles Andre Raux Yao, Jerome Onguene ve Angel Torres'i kattı.

