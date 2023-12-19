Dolar
29.09
Euro
31.92
Altın
2,031.99
ETH/USDT
2,208.20
BTC/USDT
42,671.00
BIST 100
7,744.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle geçen Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Osman Çelik, 21 Aralık Perşembe günü karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Çelik, takımın son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle bir ritim yakaladığına dikkati çekerek, "Bu hafta sahamızda Konyaspor ile oynuyoruz. Şu an puan cetveline baktığımızda rakibimiz gibi gözüküyor ama Samsunspor'un bulunduğu durum onlara rakip olacak seviyede değil, çünkü bizim daha üstleri hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçta da çıkışımızı devam ettirip 3 puan alıp yukarı sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Osman, ligin ilk 7 haftasında farklı bir formatla oynadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Aslında ilk 7 haftada oynadığımız sistem bizi bir alt ligde şampiyon yapmıştı ama bu ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Teknik direktörümüz Marcus Gisdol geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Takım enerji olarak da dinamizm olarak da fiziksel olarak da farklı bir seviyeye geldi. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını da puan olarak alıyoruz. İki maç üst üste galip gelerek istediğimiz sonuçları aldık. Bu serimiz devam edecek. Şimdi sahamızda Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puan alıp yukarıya doğru tırmanışımız son sürat devam edecek inşallah."

Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Osman Çelik, "Uzun yıllar sonra ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımda yeni oluşan bir kadro vardı. Burada insanların birbirini tanıma süreci biraz sancılı geçti ama şu anda gerçekten bir aile ortamı yakaladık. Hem saha içinde hem saha dışında güzel birliktelik var zaten. Bu da oynadığımız futbola ve sonuçlara yansıyor. Samsunspor camiasının, kulübünün ve şehrinin de böyle bir bütün halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizi daha yukarılar taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar sürüyor

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kültür fizik hareketleri ile başladı. Dar alanda kısa pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser katılmazken, sakatlığı geçen Landry Dimata ise takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu
Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı
RTÜK'ten spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı

Benzer haberler

Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Çaykur Rizesporlu Gaich: Eğer hocam görev verirse elimden gelen her şeyi yapacağım

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç maçla başlayacak

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak üç maçla başlayacak
Trabzonspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı

Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet