Dolar
42.49
Euro
49.34
Altın
4,162.96
ETH/USDT
3,011.00
BTC/USDT
91,295.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.

İlyas Gün  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Reykjavik

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim

Alman teknik adam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, gösterdikleri performansın en iyi performansları olmadığını söyledi.

İlk yarıda basit bir gol yediklerini anlatan Reis, "Aslında ilk dakikalardan itibaren fena bir performans göstermedik. Ancak çok basit bir gol yedik. En iyi oyunumuz değildi. Her zaman sağ taraftan hücum ettik. Sol taraftan hücum etmeyi unuttuk. Devre arasından sonra iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yediğimiz golü skandal olarak adlandırabilirim. Yeterince sert davranmadık ve basit bir gol yedik. Sonuçta 1 puan aldık, bu 1 puan bizi mutlu etmedi." ifadesini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'nde 10 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi görmek adına iyi bir tecrübe oldu. Bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ligde bir maçımız olacak. Dar bir kadromuz var. Bu kadroyla oynamak zorundayız. Önemli oyuncularımızdan yoksunuz. O yüzden oynamamız gereken çok fazla karşılaşma var. O nedenle bazı değişiklikler yaptık. Oyuna giren oyuncularımızın da durumuna bakmak istedik. Pazartesi de önemli bir maçımız var. İklim şartları burada Türkiye’ye göre soğuk ama bu bir bahane değil. Maça kötü başlamadık ancak rakibimiz güçlü bir takım. Geçiş oyununu çok etkili oynadı. Basit toplar kaybettik. Kötü performansımızın sebebi hava koşulları değildi." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan, Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri'ne ilişkin açıklama
Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 19 yıl önceki cinayete ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

Samsunspor, deplasmandan 1 puanla döndü

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Puanlar almak ve galip gelmek için çok iyi fırsatımız olacaktır

Breidablik Teknik Direktörü Skulason: Rakibimize baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz

Breidablik Teknik Direktörü Skulason: Rakibimize baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak
Samsunspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

Samsunspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet