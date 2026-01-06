Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da finale yükseldi

Adana
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi oldu.
Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Musaba'ya ilk maçında katkı verdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, performansıyla dikkati çekti.
Eski takımına karşı etkileyici bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, takımının iki golünde de pası veren isim olurken topları da büyük oranda olumlu kullandı.
Hollandalı oyuncu, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
Kerem Aktükroğlu, 6. golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 6. golüne imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golü bulunan Kerem, ligde ise 1 golde kalmış ve eleştirilen isim olmuştu.
Tecrübeli oyuncu, Süper Kupa'da Samsunspor karşısında 4. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti ve toplamda 6. golüne ulaştı.
Duran 5. golüne imza attı
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.
Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından forma istikrarını yakalayamayan genç futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinin ardından Eyüpspor filelerini de havalandırmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı da gol bulmayı başaran Duran, 5. golünü ise Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ağlarına yolladı.
Sadettin Saran'a tribünlerden destek
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu.
Sarı-lacivertli tribünler, takımlarının öne geçmesinin ardından maçın bazı bölümlerinde başkan Saran lehine olumlu tezahüratlar yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.