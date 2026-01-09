Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı duyurdu.

Emre Doğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Karadeniz temsilcisine kiralandığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.

