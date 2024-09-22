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Spor, Futbol

Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Fikret Delal  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Enver Kalender/AA

Rize

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan maç, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

66. dakikada sol kanattan Zeqiri'nin ceza sahası içerisine kaleye paralel gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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