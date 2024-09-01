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Spor, Futbol

Samsunspor Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Mustafa Ünal Uysal  | 01.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Samsunspor Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ve Samsunspor Mersin Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

19. dakikada Muja'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağa hakim oldu.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelen pasla ceza sahası içerisine giren Muja, iki oyuncuyu geçerek uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muja, Kamil Ahmet Çörekçi'yi geçerek altıpas içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Moundilmadji, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-2

58. dakikada ceza sahasındaki Cemali Sertel altıpas içerisindeki Recep Burak Yılmaz'a çıkardı. Bu sırada oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Okoronkwo'nun vuruşu auta gitti.

66. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Fernandes'in rakiplerini geçerek sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

75. dakikada Samsunspor durumu 3-0 yaptı. Muja'nın şutunda ceza sahası içerisindeki Recep Burak Yılmaz topa elle müdahale etti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunu Erce Kardeşler çıkardı, topu önünde bulan Ntcham meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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