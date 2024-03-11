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Spor, Futbol

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlattı

Ligde 29. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatırken, ligin bitimine 9 hafta kala Trabzonspor ile Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi.

Emrah Oktay  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlattı

İstanbul

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

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