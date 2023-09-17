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Spor, Futbol

Şampiyon Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna önemli futbolcular kattı.

Emrah Oktay  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Şampiyon Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi

İstanbul

Ligde 13. bitirdiği 2021-2022 sezonun ardından kadrosunda büyük bir değişime giden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon şampiyonluğa ulaştı. İkinci eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 tur geçerek gruplara kalan Galatasaray, hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli hedefler belirledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki ideal ilk 11'inde Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu gibi şampiyonlukta büyük katkısı olan futbolcuları elinde tuttu.

Geride kalan sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, ideal 11'den sadece kiralık Milot Rashica'yı yeniden renklerine bağlamadı.

Yıldız takviyeleri dikkati çekti

Sarı-kırmızılı ekip, büyük hedeflerle girdiği 2023-2024 sezonunda kadrosunda ciddi bir değişime de imza attı.

Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla Avrupa futbol kamuoyunun da dikkatini çeken Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 14 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan "Cimbom" geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Icardi'yi ise bu kez bonservisiyle kadrosuna kattı.

Galatasaray, bu oyuncuların yanı sıra Crystal Palace'dan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, Chelsea'den Faslı Hakim Ziyech, Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Leipzig'den İspanyol sol bek Angelino, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat Tete, Bayer Leverkusen'den Türk asıllı Alman Kerem Demirbay, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr'dan ise Demokratik Kongolu Cedric Bakambu'yu aldı.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca Brentford'tan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'den kaleci Günay Güvenç ile geleceğe yönelik olarak Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile Ankaraspor'dan Siraçhan Nas'ı renklerine bağladı.

Bonservislere 30 milyon avro harcadı

Galatasaray, kadrosuna kattığı 14 futbolcu için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Serbest oyuncu statüsündeki Tete ve Zaha'ya imza parası veren sarı-kırmızılılar, Ziyech ile Ndombele'yi ise bedelsiz kiraladı. "Cimbom" diğer 10 futbolcu için kasasından 29 milyon 550 bin avro bonservis bedeli çıkardı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

FutbolcuÜlkesiGeldiği takımYaşBonservis-Kiralama (Avro)
Mauro IcardiArjantinParis Saint-Germain3010 milyon
Davinson SanchezKolombiyaTottenham279 milyon 500 bin
Kerem DemirbayAlmanyaBayer Leverkusen303 milyon 700 bin
Kaan AyhanTürkiyeSassuolo282 milyon 800 bin
AngelinoİspanyaLeipzig261 milyon 500 bin (Kiralama)
Cedric BakambuD. KongoAl-Nasr32700 bin
Halil DervişoğluTürkiyeBrentford23500 bin
Siraçhan NasTürkiyeAnkaraspor21350 bin
Günay GüvençTürkiyeGaziantep FK32250 bin
Eyüp AydınTürkiyeBayern Münih19250 bin
TeteBrezilyaShakhtar Donetsk23Serbest
Wilfried ZahaFildişi SahiliCrystal Palace30Serbest
Hakim ZiyechFasChelsea30Bedelsiz kiralama
Tanguy NdombeleFransaTottenham26Bedelsiz kiralama

Geliri 70 milyon avroyı geçebilir

Galatasaray'ın gönderdiği futbolculardan elde etme ihtimali olan bedel ise 70 milyon avroyu geçti.

Kadrosuna 14 futbolcu katan sarı-kırmızılılar, 34 futbolcuyla da kiralık, satış ya da sözleşme uzatmama gerekçeleriyle yollarını ayırdı.

Galatasaray, bu sezon kadrosunda yer almayacak oyuncuların 8'inden maddi gelir sağladı.

"Cimbom" Mustafa Muhammed'i 5 milyon 750 bin, Olimpiu Morutan ile Fredrik Midtsjö'nün satışlarından üçer milyon olmak üzere 11 milyon 750 bin avro kazandı.

Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralanmasından 5 milyon avro alacak sarı-kırmızılıların kasasına Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün için 500 bin, NEC Nijmegen'e giden Mathias Ross ile Genoa'ya kiralık giden Berkan Kutlu'dan dolayı ise 250'şer bin avro girecek. Galatasaray, bonservis ve kiralama ücretleri bakımından bu sezon 17 milyon 750 bin avro alacak.

Kiralık giden Zaniolo, Yunus ve Berkan'ın sözleşmelerindeki opsiyon kullanılması halinde sarı-kırmızılılar toplamda 36,5 milyon avronun sahibi olacak.

Zaniolo ve Morutan'da bonus maddeleri nedeniyle ekstra 18,5 milyon avro kazanma ihtimali olan Galatasaray, tüm şartların yerine gelmesi durumunda 72 milyon avronun üzerinde geliri kasasına koyacak.

Gidenler

Galatasaray'ın bu sezon kiralık veya bonservisiyle gönderdiği futbolcular şöyle:

​​​​​​​Nicolo Zaniolo (Aston Villa-Kiralık), Berkan Kutlu (Genoa-Kiralık), Yunus Akgün (Leicester City-Kiralık), Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü), Emin Bayram (Westerlo-Kiralık), Leo Dubois (RAMS Başakşehir-Kiralık), Yusuf Demir (Basel-Kiralık), Taylan Antalyalı (Kiralık), Emre Kılınç, Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Milot Rashica (Norwich City-Kiradan döndü), Mustafa Muhammed (Nantes), Emre Taşdemir, Alpaslan Öztürk, Fredrik Midtsjö (Pendikspor), Mathias Ross (NEC Nijmegen), Alexandru Cicaldau (TÜMOSAN Konyaspor), Batuhan Şen (Kiralık), Oğulcan Çağlayan (Gaziantep FK), Atalay Babacan (Boluspor), Metehan Baltacı (Eyüpspor-Kiralık), Eren Aydın (Kiralık), Süleyman Luş Ahlatcı Çorum FK), Bafetimbi Gomis (Kawasaki), Baran Aksaka (Şanlıurfaspor-Kiralık), Sam Adekugbe (Atakaş Hataspor-Kiradan döndü), Siraçhan Nas (Ümraniyespor-Kiralık), Juan Mata (Vissel Kobe), Abdussamed Karnuşu (68 Aksaray Belediyespor), Gökay Güney (Kırşehir FK), Işık Kaan Arslan (Fethiyespor-Kiralık), Berk Balaban (Isparta 32-Kiralık), Caner Doğan (Sarıyer-Kiralık), Emirhan Kayar (Beyoğlu Yeni Çarşı-Kiralık).

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