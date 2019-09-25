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Spor, Futbol

Saha kenarında Fatih Terim-Ersun Yanal rekabeti

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki teknik adam, kariyerlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 25.09.2019
Saha kenarında Fatih Terim-Ersun Yanal rekabeti

İstanbul

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Fatih Terim ile Ersun Yanal, 12. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 14 Nisan 2019'da yapıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Süper Lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Terim'in büyük üstünlüğü var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adamın rekabetinde Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıkarken, Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.

Yanal'ın tek galibiyeti 17 yıl önce

Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı tek galibiyetini yaklaşık 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.

Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı Ankara'da 1-0 yendi.

Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 8 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı.

İki derbide rakip oldular

Terim ve Yanal, kariyerlerinde sadece iki kez derbide karşı karşıya geldi.

TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı verdi.

Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adamın kariyerlerindeki ikinci buluşması ise geçtiğimiz yıl yaşandı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi. 

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