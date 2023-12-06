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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Yunus Kaymaz  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.

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