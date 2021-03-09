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Spor, Futbol

PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.

Emre Doğan   | 09.03.2021
PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep'in Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören Fraport TAV Antalyaspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin'in rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan çeşitli gerekçelerle Galatasaray'a 124 bin, MKE Ankaragücü'ne 72 bin ve Fraport TAV Antalyaspor'a ise 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Selahattin Baki ile Turgay Ciner'in tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Sakıb Aytaç'ın talimatlara aykırı hareketi, Atakaş Hataysporlu oyuncu Youssouf Kone'nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa kulüplerinin de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'den Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ve Tuzlaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcu Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in ise Beypiliç Boluspor ile oynanan müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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