Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,400.00
BTC/USDT
97,411.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor forması giyen İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü oyuncusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

İstanbul

Kurul yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.

Disiplin kurulu ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Gökhan İpek'e de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası verildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadın ustalar en iyi baklavayı yapmak için yarıştı
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı
ASKON, üyelerinin desteğiyle toplanan yardım kolilerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı
Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı

Benzer haberler

PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

PFDK'den İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

2024-2025 sezonunun ikinci devre UEFA hakem kategorileri belirlendi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı

Bucaspor 1928 ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

Bucaspor 1928 ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet