Dolar
32.31
Euro
34.58
Altın
2,338.27
ETH/USDT
3,508.10
BTC/USDT
69,975.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon lira para cezası

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Emre Doğan  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
PFDK'den Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon lira para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesiyle nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çaptırılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin ikinci dakikada sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kalan Süper Kupa müsabakasına ilişkin PFDK'nin kararlarının belirlendiği belirtildi.

Başlayan müsabakanın terk edilmesi gerekçesiyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca TFF tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Galatasaray'a da aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle 212 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Benzer haberler

PFDK'den Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon lira para cezası

PFDK'den Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon lira para cezası

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı

Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu: Can Bartu

Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar: Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar: Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde
Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Kendi güçlü yönlerimizi rakibe hissettirerek avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet