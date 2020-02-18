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Spor, Futbol

PFDK'den Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başkanı Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

Süha Gür   | 18.02.2020
PFDK'den Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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