Spor, Futbol

PFDK, 32 müsabaka temsilcisine 2-12 ay men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
PFDK, 32 müsabaka temsilcisine 2-12 ay men cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 32 temsilcinin 2-12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Disipline gönderilen bir temsilci hakkında ise idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

