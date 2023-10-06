Dolar
27.63
Euro
29.13
Altın
1,820.18
ETH/USDT
1,630.90
BTC/USDT
27,626.00
BIST 100
8,485.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi'nde bir araya geliyor
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, yarın sahasında Mondihome Kayserispor’u konuk edecek.

Erkan Tiryaki  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak

Ankara

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan MKE Ankaragücü, hafta için teknik direktörlük değişikliğine gitti. Başkent ekibinde Tolunay Kafkas’tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörüyle ilk sınavını da bu maçta verecek.

MKE Ankaragücü’nde sakatlığı devam eden Stelios Kitsiou bu maçta da forma giyemeyecek.

Mondihome Kayserispor da geride kalan 7 maçta 10 puan elde etti.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaları MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Belözoğlu’nun 3. takımı

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üçüncü farklı takımını çalıştıracak.

Fenerbahçe’den sonra Başakşehir’in başına geçen Belözoğlu, kariyerindeki 3. teknik adamlık deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartal'da iş makinesi yüklü tırın alt geçitte sıkışması trafik yoğunluğu oluşturdu
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’yla ilk maçına çıkacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı yapıldı
'Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık'

'Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık'
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet