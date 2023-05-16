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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Muhammed Boztepe  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
MKE Ankaragücü, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

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