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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor maçında verilmediğini öne sürdükleri penaltı pozisyonuna ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını açıkladı.

Muhammed Boztepe  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, "11 Şubat Pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 90+4. dakikada gerçekleşen penaltı pozisyonundaki kararıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir. Spor kamuoyunun tamamının penaltı olarak yorumladığı pozisyona ilişkin, yaklaşık 3 dakika süren VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik başvuru TFF'ye gerçekleştirilecektir. Süreçle ilgili, taraftarlarımız ve tüm spor kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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