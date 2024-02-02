MKE Ankaragücü-Sivasspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Ankara
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.
İlk yarı
10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.
22. dakikada Manaj’ın ceza sahasına ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarı
57. dakikada Alaaddin Okumuş, son çizgide topu penaltı noktasının önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Emrah'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önündeki Saponara'nun kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Saponara'nun ceza sahasına ortasında ceza yayı içerisinde son anda topa dokunan Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
87. dakikada İbrahim Akdağ'ın ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alaaddin Okumuş'un şutunda, kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.
Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.