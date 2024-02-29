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BJK Teknik Direktörü Fernando Santos, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

Ankara

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

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