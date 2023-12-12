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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

Hüseyin Burak Demirer, Halil İbrahim Avşar  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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